أيمن رخا: هذا المستشفى حقق أعلى عائد نقد أجنبي من السياحة العلاجية (فيديو)

أكد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، أن الهيئة تعمل على تحقيق خطط استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين في جميع المحافظات.





وأوضح رخا خلال مداخلته في برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن السياحة العلاجية تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية الهيئة، حيث تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة للسياحة العلاجية وجذب العملات الأجنبية من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة في مستشفيات الهيئة.

وأشار رخا إلى أن الهيئة اعتمدت في البداية على تطوير البنية التحتية المتميزة في مستشفياتها، مما أدى إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي حقق أعلى عائد من النقد الأجنبي من السياحة العلاجية.

وأضاف أن هذا المستشفى هو الأول في القطاع الحكومي الذي تحصل على الاعتماد الدولي، كما حصل على اعتماد من جهاز الجودة، إضافة إلى أنه تم تصنيفه كمستشفى صديقة للبيئة أو مستشفى أخضر في الشرق الأوسط.

وأكد رخا أن هذه الإنجازات جعلت من مستشفى شرم الشيخ الدولي وجهة مفضلة للسياحة العلاجية في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تحقيق أهداف مالية تجاوزت نسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحسين خدماتها لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.