كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وبالنسبة لـ الظواهر الجوية تابعت الأرصاد من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قال خبراء الأرصاد من من المتوقع أن تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف متر واتجاه الرياح شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وربع متر وتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 27
العاصمة الإدارية 39 26
6 أكتوبر 39 26
بنها 38 25
دمنهور 36 23
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 37 24
المنصورة 38 25
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 38 25
طنطا 37 22
دمياط 33 25
بورسعيد 32 24
الاسماعيلية 40 26
السويس 39 25
العريش 32 23
رفح 32 22
رأس سدر 43 27
نخل 38 18
كاترين 36 17
الطور 40 27
طابا 38 26
شرم الشيخ 43 32
الاسكندرية 36 23
العلمين 32 23
مطروح 31 22
السلوم 33 22
سيوة 37 23
رأس غارب 40 30
الغردقة 42 32
سفاجا 42 31
مرسى علم 42 31
شلاتين 42 30
حلايب 40 31
أبو رماد 40 29
رأس حدربة 39 28
الفيوم 40 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 26
أسيوط 41 27
سوهاج 43 27
قنا 43 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 30
الوادى الجديد 45 27
أبوسمبل 43 28
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 ودرجات الحرارة بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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