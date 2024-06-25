الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد (فيديو)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي تشهده البلاد حاليا.





وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعًا كبيرًا، في درجات الحرارة المحسوسة ما بين 4 إلى 5 درجات في جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد، في برنامج مع الناس، والذي يذاع على قناة الناس الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الأثنين.

وأشار إلى أن القاهرة والكبري، تشهدا ارتفاع درجات الحرارة ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية؛ نتيجة وجود منخفض الهند الموسمي المنخفض، وهو ما يؤدي لزيادة في نسب الرطوبة، وخصوصا خلال ساعات الليل.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وعن موعد انخفاض درجات الحرارة، قال الدكتور محمود القياتي، إنه من المتوقع على بداية الأسبوع المقبل، أن تبدأ مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا في التغيير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، بمعدل درجتين لثلاث درجات، مشيرا إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة ستعود إلى ما بين 36 لـ37 درجة مئوية.