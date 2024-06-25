حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 26-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم قد تجلب لك الفرح والرضا. تشعر بالرغبة القوية في التقدم والتطور،حظك اليوم 26-6-2024 والظروف تدعمك في ذلك، مما يجعلك تظهر بثقة بالغة بنفسك.

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تتمتع بمقاومة شديدة وحيوية مضاعفة ما يجعلك تطل ّ على مجموعة من الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن أرباح وتطوّرات مناسبة يوم دسم بالحظوظ يحمل تغيير مهني كبير يفرحك .

عاطفياً: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تسير الامور لمصلحتك في هذا اليوم الجيد المليء بالحظوظ الذي يجعلك تعيد النظر ببعض الامور وقد تحصل على مفاجأة غير متوقعة كن منتظماً وانفتح على الحياة وعلى صداقات جديدة.

عاطفياً: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه.

صحياً: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: يتحول المناخ الفلكي إلى أكثر ظلاما مع انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من العذراء ما يستدعي العمل بسرعة وعدم الانتظار كي تنجز ما عليك وحاول ان ترتب امورك بعيدا عن التحديات وابتعد عن المشاكل فأنت بغنى.

عاطفياً: إذ أثرت غيرة الحبيب فقد لا تعرف ما ينتظرك، هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصوّر.

صحياً: وقت مناسب للقاء الأصدقاء والذهاب في رحلة للخروج من الروتين والترفيه والراحة.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تفيدك التأثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى العذراء وتدعوك الى التحرك والقيام بما يجب لتحسين اوضاعك على مختلف انواعها في هذا اليوم الايجابي الذي يحمل الكثير من الوعود والتسويات والأفكار الغنية ما يجعلك توظّف كل هذه الطاقات قضايا تتعلق بزيادة ارباحك.

عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجياً. إذا كنت مهتماً به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه.

صحياً: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً ويحرك الدورة الدموية.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: توظف طاقاتك افكارك النيرة وتهتم بمشاريع جديدة مع وجود القمر في البيت الثاني بيت المال الذي يفتح أمامك فرصة ذهبية لكن لا تجنح للرفاهيةوخفف من الانفاق لا تهدر اموالك على أمور غير ضرورية.

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر.

صحياً: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: يوم ايجابي يحمل اليك فرصا كثيرة ويطلق اعمالك ويكلل جهودك بالنجاح ويحسن اوضاعك المالية والمهنية لتشق طريقك واثقا مدعوما من تاثيرات القمر في برجك الذي يمنحك قدرة كبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتياز.

عاطفياً: لا تتردّد في مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه، والتعبير عن حبك العميق له.

صحياً: مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إلى أصدقاء جدد يحثونك على مشاركتهم أنشطتهم الرياضية.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: يوم دقيق يولد تنافرا وبعض الاضطراب ويدعوك الى اتخاذ الحيطة والحذر والى عدم المجازفة والمخاطرةفي اي مجال تحت تاثيرات الطوالع الفلكيةالصعبة التي تهدد بقطيعة او انفصال حاول ان تتنازل قليلا وان تهتم بسلامتك وصحتك.

عاطفياً: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضاً، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.

صحياً: لا بأس من النهوض باكراً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: يوم واعد تصدق فيه تكهانتك ويخف القلق وتتاح لك الفرص التي تذكرك بامور مهنية جيدىما يجعلك تسوي الامور العالقة بمبادرة منك وبدون انتظار وتشعر بحماسة وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ.

عاطفياً: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور.

صحياً: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تتطلب الأوضاع في هذا اليوم الحكمة والتروي اذ انك معرض الى بعض المتاعب لذلك لا تدخل في تفاصيل لست بحاجة لها وفكن أكثر هدوء ولا تتسرع في إطلاق الأحكام المتهورة دون سابق تصور.

عاطفيا : حاول الابتعاد عن محيطك ولا تعلق كثيرا على تصرّفات الشريك، ولا تتردد بكل لباقة في طرح الأسئلة لتوضيح الأمور لئلا تتفاقم المشكلة.

صحياً: أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب خطأً كبيراً في هذا الشأن.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تستفيد من وجود القمر في العذراء من اجل احراز نتائج ملموسة تستحق التهنئة عليها وتعتمد اسلوبا جديدا ومناسبا وتتزود بإرادة حديدية فتكون النتائج في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً.

عاطفياً: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً.

صحياً: القلق والتوتر بسبب المشاكل العائلية يزولان قريباً، وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تتعبش يوما جيدا تجتاز فيه دورة فلكية ايجابية تغمرك بالنشاط والاندفاع وتجعلك قوي الارادة فتتعزز مكانتك ومعرفتك حظوظك ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.

عاطفياً: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.

صحياً: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 26-6-2024

مهنياً: تخضع هذا اليوم لمعاكسات فلكية تفرض عليك التأني والروية وعدم إغاظة المحيط إثارة النقمةعليك تحت تلثيرات القمر المعاكس من العذراء لذلك عليك ان تكون أكثر مرونة في ما يتعلق ولا تراهن على الحظ وانتبه صحيا.

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك كي لا تندم لاحقا على تص فاتك

صحياً: من المفيد أن تخصص ساعة للمشي أو الهرولة صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.