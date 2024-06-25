نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من موجة حارة ورطوبة مرتفعة تستمر حتى يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز التغير المناخي، استنادًا إلى قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر، من استمرار ثلاث ظواهر مناخية رئيسية خلال الأسبوعين القادمين ابتداءً من اليوم، الثلاثاء 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2024.

التوقعات المناخية



- موجة حارة متواصلة: من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة دون انقطاع، مع ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة الليل.

- زيادة الطاقة الحرارية: يتوقع أن يرافق الحرارة العالية زيادة في الطاقة الحرارية، مما يزيد من الإحساس بشدة الحرارة.

- ارتفاع الرطوبة النسبية صباحًا: من المتوقع زيادة معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات صباحًا.

حذرت الأرصاد الجوية من أن درجة الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من المعلنة في النشرة الجوية، حيث تختلف درجات الحرارة في الظل عن تلك الواقعة تحت أشعة الشمس بمقدار يصل إلى 4 درجات مئوية، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد: طقس شديد الحرارة نهارًا، رطب.

- السواحل الشمالية: طقس حار رطب.

- نشاط الرياح: تتوقع خرائط الطقس نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

- درجات الحرارة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى: 39 درجة مئوية في الظل

- جنوب الصعيد: تصل إلى 45 درجة مئوية نهارًا

- المحافظات الساحلية: 32 درجة مئوية

تحذيرات صحية



حذرت الأرصاد الجوية من مخاطر ارتفاع الحرارة على كبار السن ومرضى السكر والقلب والضغط المرتفع، ونصحت بضرورة التواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية لتجنب تفاقم حالتهم الصحية.

كما نصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، لتجنب مخاطر حروق وسرطان الجلد، مع ضرورة استخدام وسائل الحماية مثل القبعات أو الشمسية.

حالة البحرين:



- البحر المتوسط: يتوقع أن تكون حالته ما بين خفيفة إلى معتدلة بارتفاع موج ما بين متر إلى متر ونصف متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: ستكون حالته معتدلة بارتفاع موج ما بين متر ونصف إلى مترين وربع متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم



- **القاهرة:** العظمى 39 - الصغرى 27

- **6 أكتوبر:** العظمى 39 - الصغرى 26

- **بنها:** العظمى 38 - الصغرى 25

- **دمنهور:** العظمى 36 - الصغرى 23

- **وادي النطرون:** العظمى 37 - الصغرى 25

- **كفر الشيخ:** العظمى 37 - الصغرى 24

- **المنصورة:** العظمى 38 - الصغرى 25

- **الزقازيق:** العظمى 38 - الصغرى 25