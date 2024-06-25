نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية عامة 2024 بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ طلاب الثانوية العامة 2024، بد قليل، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، في مادة اللغة الاجنبية الثانية (ألمانية وفرنسية واسبانية وايطالية وصينية)، في رابع أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما شددت على قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.