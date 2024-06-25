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استشهاد شقيقة إسماعيل هنية فى قصف إسرائيلى على غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:32 صباحاً - أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل، باستشهاد فلسطينيين بغارة إسرائيلية على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

 

في هذه الأثناء، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "هناك أنباء عن استشهاد 9 من أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطىء غرب غزة".

 

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف شهيد وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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