بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة لمدة ساعتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:32 صباحاً - بدأ 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل" الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" من التاسعة صباحا ولمدة ساعتين حتى 11 صباحا.

وشهدت لجان الامتحان أثناء دخول الطلاب إجراءات تفتيش دقيقا لعدم السماح للطلاب بدخول لجان الاختبارات بأى وسيلة غش، كما نبهت اللجان على الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات أداء الامتحان حتى لا يتعرض أي طالب للمساءلة القانونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي ،40 درجة، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.