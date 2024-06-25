ضبط 3 طلاب حاولوا الغش وتصوير امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

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جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كما تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة خلال محاولته الغش الإلكترونى باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن فى مادة اللغة الألمانية، بعد دقائق من بدء الامتحان عند التاسعة صباحًا.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإلكترونى ونشر أجزاء من الأسئلة على مجموعات الغش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضًا حيال الملاحظين فى اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.
ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية والصينية.
وبدأ الامتحان عند التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين.
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