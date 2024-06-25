مدبولي يعقد اجتماعا لاتخاذ إجراءات لتخفيف أزمة الكهرباء ويصدر قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر حكومي لقناة إكسترا نيوز، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعقد اجتماعا مهما خلال ساعات لإصدار قرارات بشأن أزمة الكهرباء الحالية.





كما يتابع، رئيس الوزراء موقف خطة تخفيف الأحمال ويعقد اجتماعا وزاريا موسعا برئاسته لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.

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