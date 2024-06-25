جدة - نرمين السيد - شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة كل المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الثانية اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي في تصريح له اليوم، أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية تم رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمون عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

كما أوضح أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس والالتزام بكل التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظا على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: لا تسريب لامتحان اللغة الثانية للثانوية وصفحات الغش هدفها النصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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