مجلس الزمالك يعقد جلسة خلال ساعات لحسم موقفه من خوض مباريات الدورى المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:30 صباحاً - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقف الفريق من خوض المباريات المقبلة ببطولة الدورى، سواء المؤجلة من الدور الأول، أو مباريات الدور الثانى بالبطولة.

وأعلن نادى الزمالك فى بيان رسمى عدم خوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى لعدم تنفيذ مطالبه.

ومن جانبها، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نتائج مباريات الأسبوع الـ27 من عمر الدورى المصرى.

واعتمدت الرابطة فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 2 - 0 بعد انسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة التى كان مقررا لها فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة.