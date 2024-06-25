محافظ الجيزة: يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2023/ 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:30 صباحاً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة. وجاءت جداول الأمتحانات كالاتي :-



المرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م



المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

- بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤ م

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ ٢٢ يوليو القادم مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.