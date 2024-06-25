محافظ الجيزة: يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2023/ 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:30 صباحاً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة. وجاءت جداول الأمتحانات كالاتي :-
المرحلة الابتدائية
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
المرحلة الإعدادية
للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م
- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م
- بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤ م
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ ٢٢ يوليو القادم مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.