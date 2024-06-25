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محافظ الجيزة: يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2023/ 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:30 صباحاً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة. وجاءت جداول الأمتحانات كالاتي :- 


المرحلة الابتدائية 
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م


المرحلة الإعدادية 
للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

 

- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

- بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤ م

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ ٢٢ يوليو القادم مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب. 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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