نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر التليجرام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني "شاومينج"، عبر تطبيق التيليجرام، صور اسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية، ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، ويزعمون إنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في رابع ايام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي2023/2024م.



وقالت مصادر خاصة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، إنه جار التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداوله للتأكد إذا كانت نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان من عدمه.



وأكدت المصادر أنه في حال التأكد من صحة أسئلة الامتحان المتداوله، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتداولها، وسيتم تحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة اللغة الإجنبية الثانية، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهرا.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.



وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.