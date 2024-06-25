نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: ضبط ٣ طلاب بمحافظة القاهرة قاموا بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادتي اللغة الفرنسية والألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبين خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

كما تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الاكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجان المذكورة والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.