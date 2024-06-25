نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: لا صحة لكافة المنشورات المتداولة على جروبات الغش قبل بداية الامتحان اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة كافة المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الثانية اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمين عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

كما أوضح شادي زلطة أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الاكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة كما هو موضح بالصورة المرفقة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظا على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات.