نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد| سائح يحاول تهريب قطع أثرية عبر المطار ويعلق: "اشتريتهم من المعبد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة المنافذ الأثرية في مطار الأقصر بإحباط عملية تهريب قطعتين أثريتين عبر المطار إلى خارج البلاد.

تصريحات خاصة

وكشف مصدر من داخل المجلس الأعلى للآثار عن تفاصيل تلك العملية في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، حيث اشتبه مفتشو آثار منافذ الأقصر في قطعتين حجريتين يحملهما أحد السائحين في حقيبته.

اشترى من المعبد

وأشار المصدر إلى أن السائح أقر بأنه اشترى القطعتين من أحد الأشخاص داخل أحد المعابد الأثرية في مدينة الأقصر.

لجنة متابعة

وتابع المصدر أنه تم تشكيل لجنة من مدير المنافذ ومدير معابد الكرنك ومدير معبد الأقصر ومديرين عموم الآثار لفحص القطعتين ومحاولة التوصل لمكانهما الأصلي.

وبالفعل تم تعرف القطعة الأولى وتبين أنها من صالة أحد الأعمدة، وجاري البحث عن مكان القطعة الثانية.

وأكد المصدر أن العديد من القطع الأثرية في بعض المعابد موجودة على حوامل ومصاطب، وفي حالة عدم وجود أمن بشكل كافي فمن الممكن أن تقع مثل هذه الحوادث.

وتتابع إدارة المنافذ الأثرية بالتعاون مع مناطق مدينة الأقصر الأثرية الأمر ويتم مراجعة جميع القطع الأثرية الموجودة في المتاحف.

والسؤال هنا والذي طرحه العديدون، هل هناك حصر دقيق بجميع القطع الأثرية الصغيرة الموجودة في المعابد الأثرية، ولماذا لا يتم وضع تلك القطع بالمخازن المتحفية، أو في فتارين المتاحف؟