نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اجتماع مهم لرئيس الوزراء لإصدار قرارات بشأن أزمة الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز» أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مهما خلال الساعات القادمة، لإصدار قرارات هامة تتعلق بأزمة الكهرباء الحالية التي تشهدها البلاد.

وأضاف المصدر الحكومي أن رئيس الوزراء يتابع عن كثب موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا وزاريًا موسعًا برئاسته خلال الساعات القادمة، بهدف اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة لتخفيف الأزمة الحالية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة للتصدي لتحديات الطاقة وضمان استقرار التيار الكهربائي في البلاد، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل كامل ومستدام.