نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة في مصر: تأثيرات منخفض الهند الموسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، نتيجة لزيادة نسب الرطوبة الناتجة عن تأثير منخفض الهند الموسمي، مما أدى إلى اختلاف كبير بين درجات الحرارة العظمى المسجلة والحرارة المحسوسة.

حالة الطقس على المحافظات الساحلية

تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري استقرارًا في درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، في حين تصل الحرارة المحسوسة إلى 34 - 35 درجة مئوية.

يعود ذلك إلى تأثير الكتل الهوائية المعتدلة القادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

- الإسكندرية: العظمى 33 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية.

- مطروح: العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 35 درجة مئوية.

- العلمين: العظمى 31 درجة مئوية، المحسوسة 34 درجة مئوية.

- بورسعيد: العظمى 32 درجة مئوية، المحسوسة 35 درجة مئوية.

- دمياط: العظمى 33 درجة مئوية، المحسوسة 36 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

- القاهرة: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 42 درجة مئوية.

- بنها: العظمى 38 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة مئوية.

- دمنهور: العظمى 37 درجة مئوية، المحسوسة 39 درجة مئوية.

- وادي النطرون: العظمى 37 درجة مئوية، المحسوسة 39 درجة مئوية.

- الزقازيق: العظمى 38 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة مئوية.

- شبين الكوم: العظمى 38 درجة مئوية، المحسوسة 40 درجة مئوية.

- الإسماعيلية: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة مئوية.

- السويس: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة مئوية.

تأتي هذه البيانات ضمن الجهود المستمرة للأرصاد الجوية في متابعة وتوقعات الطقس لضمان سلامة وراحة المواطنين في مختلف مناطق مصر خلال فصل الصيف.