نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي: دليل خطوات وزارة الإسكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طُرق مختلفة للاستعلام المستمر عن طُروحاتها، ومن بين هذه الطُرق، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وذلك عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام

1. اختر أيقونة "مشروعات الإسكان" من القائمة الرئيسية على الموقع.

2. أدخل رقم المشروع الذي قدّمت عليه للاستعلام.

3. أدخل بياناتك بالتفصيل، وهي: الاسم رباعي، الرقم القومي، الوظيفة، ومحل الإقامة.

4. اضغط على أيقونة الاستعلام.

5. ستظهر حالة الطلب مع ذكر السبب في حالة الرفض.

التزامات الوزارة

وأكدت وزارة الإسكان أنها تعمل جاهدة على تسليم جميع الشقق السكنية والانتهاء من جميع الإعلانات السابقة قبل نهاية العام الجاري 2024، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وصرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم تسليم ما بين 7 إلى 10 آلاف شقة سكنية شهريًا، بهدف الانتهاء من تسليم كل الشقق المعلن عنها سابقًا بحلول بداية عام 2025.