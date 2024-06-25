نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسهيلات وإجراءات تصالح البناء القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز التكنولوجي لأحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة عن إجراءات جديدة لتسهيل عملية تقديم طلبات التصالح في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء القديم رقم 17 لسنة 2019.

وناشد المركز جميع الراغبين في تقديم طلبات المرافق والحاصلين على نموذج 10 بضرورة التوجه إلى المركز لمطابقة الهيئة الهندسية على المنظومة.

إجراءات التصالح القديم

1. المواطنين الحاصلين على نموذج 3: يجب عليهم تقديم شهادة بيانات جديدة وتحديث الطلب على المنظومة الجديدة للتصالح دون رسم فحص أو جدية تصالح، مع استمرار الطلب بنفس أسعار التصالح القديمة.





2. المواطنين الذين لم يتم البت في طلباتهم السابقة: يجب عليهم أيضًا تقديم شهادة بيانات جديدة، نظرًا لأنها لم تدخل لجنة البت.

متطلبات التصالح