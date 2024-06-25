نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج علوم التغليف جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برنامج علوم التغليف بكلية الفنون التطبيقية برنامجا جديدا متميز ومطور ليلائم التطورات التكنولوجية الحديثه في مجال تصميم وإنتاج العبوات وما يميزه عن برنامج البكالوريوس الحالي إنه يحتوي على حزمة من المقررات الحديثة التي تعمل على تأهيل خريج البرنامج ليواكب التطورات الحديثة في مجال التغليف بمرجعيه عالمية للجامعات المتخصصة في مجال التغليف والتي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية بشكل أساسي والعربيه.

يقوم البرنامج بمنح درجة البكالوريوس ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويؤهل البرنامج الخريج ليصبح مصمم مبدع ومتميز في مجال تصميم وإنتاج مطبوعات التغليف باختلاف أنواعها، كما تؤهله ليكون قادرًا على حل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطالب لتطبيق المعارف والمهارات المتعلقة بعلوم تصميم وإنتاج التغليف، وتزويد الطالب بالمهارات المعرفية والذهنية والمهنية التي تمكنه من حل مشاكل عمليات التصميم والإنتاج للتغليف والإلمام بالاتجاهات الحديثة في التغلب عليها، كما تساهم فى تدعيم قدرة الطالب على اتخاذ القرارات سواء التصميمية منها أو الإنتاجية في الظروف المختلفة، بجانب تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق الحفاظ عليها، ربط علوم وتقنيات التغليف ودمجها مع علوم الحاسب الآلي وتطوير عمليات التصميم والإنتاج من خلال ذلك، إتقان المهارات المهنية في مجال تخطيط وإدارة المشروعات لتنميتها وضبط الجودة بها وبرمجة عمليات التصميم لها وتسويق منتجات التغليف، وتنمية الوعي بدور مصمم التغليف في مجال الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، وتلبية متطلبات سوق التغليف محليًا ودوليًا.

ويستطيع الطالب التقدم للالتحاق بالبرنامج أن يكون حاصلا على الثانوية العامة علمى علوم أو رياضة أو ما يعادلها، يجوز قبول الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دول اخرى حسب ترتيب درجاتهم وفقا للقواعد المقررة.