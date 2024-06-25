نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللغة الأجنبية الثانية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، قبل قليل، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، من أداء مادة اللغة الأجنبية الثانية (ألمانية وفرنسية واسبانية وايطالية وصينية)، في رابع أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024.

ومن أمام مدرسة الشيماء الثانوية بنات، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، قالت الطالبة سما أيمن، بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان اللغة الألمانية جاء سهل ومباشر، قائلة: الألماني عوضنا في صعوبه العربي.

وأكدت الطالبة نيره خالد، إلى أن اللغة الألمانية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، لافته إلى أنه سهل تقفيل الامتحان.

وبالنسبة لامتحان اللغة الفرنسية، أكد الطالبات بأن الامتحان جميع أسئلته مباشرة، بالإضافه إلى أنه تم الاستعانه بورقه المفاهيم في عدد كبير من الأسئلة.

وأوضح الطلاب بأن هناك" تريكات بسيطة" جاءت في القطعة ولكن مضمون الامتحان سهل.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

