البابا تواضروس يستقبل مجموعة شباب من إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة (صور)

جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل شباب إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، الذين جاءوا إلى مصر الأسبوع الماضي، برفقة الأب القس چيروم مكسيموس الكاهن بالإيبارشية ذاتها، لتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بقرى الوجه القبلي.





وأشاد البابا تواضروس، خلال اللقاء باهتمام الشباب بالمجئ إلى مصر لتقديم خدماتهم، كما حرص على معرفة انطباعاتهم عن أجواء الخدمات التي قدموها، وكذلك انطباعاتهم عن الأماكن الأثرية التي زاروها، وفي الختام أهداهم قداسته بعض الهدايا التذكارية. كانت مجموعة الخدام، انتهزوا فرصة مجيئهم للوطن الأم، وزاروا بعض المعالم الأثرية وعدد من الكنائس والأديرة القبطية. يذكر أن الزيارة الخدمية، تمت بالتنسيق بين إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارا لشعاره "Hands in God’s Hand".

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