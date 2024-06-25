مصدر رفيع المستوى: توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن أزمة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال مصدر رفيع المستوى لقناة "اكسترا نيوز" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.





جاء ذلك في خبر عاجل أذاعته قناة "اكسترا نيوز". وأكد المصدر رفيع المستوى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.

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