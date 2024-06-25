نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشيد بمشروعات تخرج طلاب فصول كلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 12:31 مساءً - برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ شهد فضيلة الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، معرض مشاريع الهندسة الزراعية لفصول أسيوط، وأشاد فضيلته بجودة وتميز مشروعات الطلاب، يرافقه الدكتور مصطفى أبو العينين، عميد كلية الزراعة بأسيوط، والدكتور محمد أبو الحمد، وكيل الكلية، والدكتور عاشور عيد أبو المعاطي، المشرف علي فصول كلية الهندسة الزراعية بأسيوط، ولفيف من السادة عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالفرع.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذه المشاريع تخدم جهود الدولة المصرية فى دعم الابتكار والمشروعات الطلابية، وأوضح أن لفصول كلية الهندسة الزراعية بأسيوط جهودًا متميزةً نحو دعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال مشاريع التخرج المتعددة التي تضع نهاية لعديد من التحديات بطريقة عملية، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذه المشاريع أنها صديقة للبيئة، ولا تنتج أية ملوثات.

وخلال الجولة استمع نائب رئيس الجامعة لشرح تفصيلي لتلك المشروعات من الطلاب، إضافة إلى طريقة عملها وأهميتها في خدمة المجتمع، وأعرب فضيلته عن فخره بمستوى مشاريع التخرج والأبحاث المتميزة للطلاب والتي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة وتسهم بشكل كبير في تقدم وبناء الأوطان، ووجه إلى العمل على تنفيذها وتسويقها على أرض الواقع، مؤكدًا على دعم جميع قيادات الأزهر لمسيرة الكلية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى أبو العينين، عميد كلية الزراعة؛ خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة؛ لدعمهم الدائم للكلية، وهو ما يعكس حرص الأزهر الشريف على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه، خاصة في القطاع الزراعي، الذي يعد عصب الاقتصاد القومي، والذي توليه الدولة أهمية كبرى.

كما أوضح الدكتور عاشور عيد أبو المعاطي، المشرف على فصول كلية الهندسة الزراعية بأسيوط، أن مشاريع التخرج تعكس دور الهندسة الزراعية كمحرك رئيس لقطار التنمية من خلال تطويع بعض العلوم الهندسية وتطبيقها في القطاع الزراعي، وهو ما ظهر في مشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس هذا العام، والتي تم فيها تطبيق علم البرمجة الإلكترونية كطفرة تكنولوجية في العصر الحديث بجميع مشاريع التخرج التي تم عرضها، والتي اعتمدت على دمج المستشعرات والتحكم وأنظمة الطاقة وهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في إنتاج آلات أخف وزنًا وأصغر حجمًا وأكثر كفاءة، مما يساعد في تقليل التكلفة، وزيادة العائد الاقتصادي، ورفع الكفاءة، وضمان القدرة التنافسية والتسويقية بالأسواق المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن من المشاريع التي تم عرضها اليوم:

١- إنتاج الثوم الأسود بالطاقة الشمسية.

٢-النظم الذكية في إدارة الصوب الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية.

٣- استخدام وحدة طهي مزدوجة الجدار في تقطير بعض النباتات العطرية.

٤-تصميم نظام عمودي للزراعة الهوائية.

٥- تصميم وتصنيع نظام ميكانيكي لإنتاج دقيق البطاطا الحلوة، حلًّا لأزمة القمح في مصر "وحدة التقشير والغسيل".

٦ -وحدة تحفيز كهربائي لتحسين جودة اللحوم.

٧- الزراعة المائية الذكية.

٨- مجفف شمسي ذكي للخضروات والفاكهة.

٩- تطوير الحركة للرش الطولي باستخدام الري الذكي.

١٠ - دقيق البطاطا الحلوة حلًّا لأزمة القمح في مصر "وحدة التقطيع والفرم".