كشف ملابسات وفاة عامل بمصنع بالقاهرة.. وضبط مرتكبا الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصحف الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة داخل مصنع بالقاهرة ووفاة أحد الأشخاص.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (عامل بمصنع كائن بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة "توفى"، بسبب خلافات مع عامل بذات المصنع، قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجل عمه "تم ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.