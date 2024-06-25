نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يؤكد على جودة امتحانات الثانوية العامة وسلامة العمليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء متخصصين، لمراجعة نماذج الإجابة وأوراق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لكل مادة امتحانية. هذه الخطوة تأتي قبل بدء عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب، بهدف ضمان عدم وجود أخطاء تؤثر على نتائج الطلاب.

وأكد الوزير خلال متابعته لامتحانات الثانوية العامة أن اللجنة الفنية قامت بمراجعة دقيقة لجميع التفاصيل المتعلقة بالإجابات والأسئلة، مشددًا على أن جميع القرارات التي تتخذها اللجنة تضع مصلحة الطلاب على رأس أولوياتها.

كما تابع رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أداء الطلاب في اليوم الرابع من الامتحانات، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدون امتحانات مادة اللغة الثانية.

وقام الوزير بالتأكد من التنسيق مع جميع مديري المديريات التعليمية وممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات وضمان وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في الوقت المناسب.

تعكس هذه الإجراءات الدقيقة التزام الوزارة بضمان سلامة العمليات الامتحانية وجودة التصحيح، مما يسهم في تحقيق بيئة امتحانية عادلة ومواتية لكافة الطلاب في مختلف أنحاء البلاد.