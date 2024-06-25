نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء ويصدر توجيهاته للحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال. وأضاف المصدر خلال مقابلته مع قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته الفورية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع وتوزيع الكهرباء بشكل عادل، مع التركيز البالغ على حل الأزمة بالكامل في أسرع وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل بجدية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، من أجل تحسين خدمات الكهرباء وتقديمها بشكل مستمر وموثوق به للمواطنين.