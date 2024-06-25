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الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء ويصدر توجيهاته للحكومة

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أحمد جودة - القاهرة -  أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال. وأضاف المصدر خلال مقابلته مع قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته الفورية للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع وتوزيع الكهرباء بشكل عادل، مع التركيز البالغ على حل الأزمة بالكامل في أسرع وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل بجدية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، من أجل تحسين خدمات الكهرباء وتقديمها بشكل مستمر وموثوق به للمواطنين. 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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