نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر إجابات امتحان مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهي طلاب الثانوية العامة من امتحان اللغة الألمانية ضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويبحث الأن طلاب الثانوية العامة 2024 عن إجابات امتحان اللغة الألمانية، يرصد "دوت الخليج" خلال تلك التقرير، إجابات امتحان اللغة الألمانية، للأستاذ محمود عبد المنعم مدرس اللغة الألمانية.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

و يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.



جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.



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