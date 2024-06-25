أخبار مصرية

محافظة الجيزة: رفع ٢٣٠٠ حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بحدائق الأهرام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٢٣٠٠ حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.
وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط ٢٣٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعه الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.
وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة الغير ملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوى من المواطنين حيالها إلى جانب ضبط عددًا من الجراجات التي تم تحويلها لورش وأنشطة تجاربة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG-20240625-WA0008
IMG-20240625-WA0008
IMG-20240625-WA0022
IMG-20240625-WA0022
IMG-20240625-WA0021
IMG-20240625-WA0021
IMG-20240625-WA0020
IMG-20240625-WA0020
IMG-20240625-WA0019
IMG-20240625-WA0019
IMG-20240625-WA0018
IMG-20240625-WA0018
IMG-20240625-WA0017
IMG-20240625-WA0017
IMG-20240625-WA0016
IMG-20240625-WA0016
IMG-20240625-WA0015
IMG-20240625-WA0015
IMG-20240625-WA0014
IMG-20240625-WA0014
IMG-20240625-WA0013
IMG-20240625-WA0013
IMG-20240625-WA0012
IMG-20240625-WA0012
IMG-20240625-WA0011
IMG-20240625-WA0011
IMG-20240625-WA0010
IMG-20240625-WA0010
IMG-20240625-WA0009
IMG-20240625-WA0009
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا