نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: اللغة الثانية عوضت صعوبة العربي لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم، والذي أدى فيها الطلاب اللغة الثانية، في ثاني يوم من أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع

وقالت داليا: «طلاب وأولياء الأمور أجمعوا على سهولة امتحان مادة اللغة الالمانية والفرنسية والايطالية فقد جاءوا بلا تعقيدات عوضهم عن امتحان مادة اللغة العربية علي حسب قولهم

وناشدت الحزاوي أولياء الأمور بعدم الزحام أمام مقار اللجان الامتحانية لتسهيل عمل الجهات المنوط إليها تأمين اللجان واللجوء لأرقام الشكاوي المعلنة من الوزارة للتبليغ عن أي مشاكل.

وأكدت على أولياء الأمور ضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه من شائعات التي تعمل علي زيادة توتر الطلاب واللجوء إلي المصادر الرسمية لمعرفة المعلومات الصحيحة.

والجدير بالذكر أنه زعمت جروبات شاومينج على تليجرام تسريب امتحان اللغة الفرنسية قبل ساعات من توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل الرسائل المتداولة منذ فجر اليوم على جروبات شاومينج وأعوانه، بشأن تسريب امتحان اللغة الفرنسية أو أي من امتحانات اللغة الأحنبية الثانية المقرر آداءها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في تمام التاسعة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يملك شاومينج ولا غيره تسريب امتحان اللغة الفرنسية أو اي من امتحانات اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدةً أن إحدى الجهات السيادية المعنية في الدولة تتولى عملية تأمين امتحانات الثانوية العامة ابتداءا من وجودها في المطبعة السرية، مرورا بنقلها إلى لمراكز توزيع الأسئلة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم خروج صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات أمنية مشددة من المستحيل اختراقها، وتستمر التأمينات لحين وصول كراسات امتحانات الثانوية العامة 2024 واوراق الإجابة لمقار اللجان الامتحانية.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

