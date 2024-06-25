رئيس «تنظيم الكهرباء» الأسبق يكشف لـ«دوت الخليج» طرق التغلب على أزمة الطاقة

قدم الدكتور محمد السبكي، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عددا من النصائح للمستخدم لتقليل استهلاك الكهرباء، منها تخفيف الإضاءة قدر المستطاع، وتشغيل التكيفات في الحيز المتواجد فيه.





وأشار السبكي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" إلى أن عدم توفر الكهرباء يرجع لعوامل عدة منها الاستخدام المفرط الناتج عن الاستهلاك المرتفع لها خلال الحرارة المرتفعة، وأيضا الوقود ومحطات الإنتاج والشبكات المسؤولة عن نقلها.

وقال إن هناك مشكلة وهي عدم توفر الوقود كما صرح به وزيري البترول والكهرباء، كما أنه جاري التعاقد على شراء الوقود الإضافية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من وقود لتشغيلها.

ولفت إلى أن هناك بعض الشبكات الكهربائية بها بعض الاختناقات المؤدية إلى عدم مرور الكمية اللازمة من الكهرباء للمستخدم.

وأضاف أنها جميعها عبارة عن عوامل مؤدية لتلك الأزمة، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال توفير نسبة كبيرة من الوقود عن طريق استيراده، وإعادة التخطيط لبعض شبكات الكهرباء سواء على مستوى التوزيع أو النقل وتقويتها للسماح بمرور كمية كبيرة منها.

وعلق السبكي، قائلا: "عندنا محطات كافية لإنتاج الكهرباء ولكن واضح أن هناك اختناق في بعض الشبكات"، وتابع أنه كلما ساهم المشترك في تقليل استخدام الكهرباء في كل الأوقات يتم المشاركة في حل تلك الأزمة.

وأكد أن الدولة تبذل المزيد من الجهد لحل تلك الأزمة، ولكن عملية شراء الوقود وتقوية الشبكات تحتاج لمزيد من الوقت، كما أنه عند انتهاء فصل الصيف تقل الأحمال الكهربائية تدريجيا سواء في القطاع المنزلي أو التجاري.