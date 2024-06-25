لمنع تلف الأجهزة.. نصائح من مستشار «كفاءة طاقة» للتعامل مع انقطاع الكهرباء

قدمت الدكتورة كاميليا يوسف، مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية في ظل انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.





وأضافت في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، إن "لوحة المفاتيح" هي الأساس لحماية الأجهزة سواء في الشركة أو المنزل أو أي مكان، لأن منها تدخل الكهرباء إلى الأجهزة.

وبينت أن اللوحة مقسمة لعدة مفاتيح، بعضها للتكييف والآخر للثلاجة، وآخر لـ اللمبات، وغيره لـ السخان، وهكذا، مشيرة إلى أن فصل الكهرباء ليس فيه مشكلة، وإنما الأزمة تحدث مع عودة التيار، وهذا يؤثر بشكل كبير على الشبكة القومية.

وتابعت: "نتخيل أن كل المنازل والشركات سايبة الأجهزة على اتصال بالفيشة مع عودة التيار يزيد من ذلك على ضغط الشبكة وبالتالي تحدث المشكلة، وزيادة الجهد على الشبكة والأجهزة وحدوث حالة من عدم الاستقرار، مينفعش نشغل كلنا نشغل الأجهزة في نفس الوقت".

وأردفت: "عن طريق لوحة المفاتيح (تحديدا)، نفصل أكبر أجهزة استهلاكا، ومنها التكييف، والثلاجة، والديب فريرز، أما باقي الأجهزة نسقط المفتاح من الفيشة، مع ضرورة فصل المشترك الذي يعمل على تشغيل أكثر من جهاز".

وواصلت: "بعد ذلك ننتظر من دقيقتين أو دقيقة ونصف، ثم نبدأ في تشغيل الأجهزة عبر لوحة المفاتيح وذلك للثلاجة والتكييف والديب فريزر، وإيصال الفيشة بالنسبة للأجهزة الأخرى، وهنا ستكون الشبكة مستقرة ولن يحدث أي تلف للأجهزة".

وبشأن الأخبار المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا، من تخفيف الفولت الخاص بالكهرباء، ذكرت الدكتورة كاميليا يوسف، أن هذا الكلام غير علمي ولا يمكن أن يطبق.