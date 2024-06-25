فرحة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أعرب طلاب الثانوية العامة، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الذي أدوه اليوم الثلاثاء، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.





وقالت الطالبة تسنيم عمر، بإحدى لجان حي السيدة زينب، إن امتحان اللغة الفرنسية كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أن بعض نقاط "المواقف" كانت تحتاج إلى تركيز لكن في المجمل الامتحان سهل للغاية.

وأكدت الطالبة يمنى حسن، إن الامتحان كان سهلاً وعوض به الطلاب ما فقدوه من درجات في امتحان اللغة العربية.

أما الطالب محمد علي بإحدى لجان حي الدقي بالجيزة، إن امتحان اللغة الألمانية كان سهلًا للغاية، متمنيًا أن تستكمل امتحانات الثانوية العامة بنفس الوتيرة.

كذلك أكد الطلاب على سهولة امتحان اللغة الإيطالية، شأن الفرنسية والألمانية، وهي الثلاث لغات الأساسية التي يدرسها غالبية طلاب الثانوية العامة كلغة أجنبية ثانية.

ومن بين مواد اللغة الأجنبية الثانية التي يختار من بينها طلاب الثانوية العامة أيضًا الصينية والإسبانية، ومادة اللغة الإنجليزية.

بدورها رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم، مشيرة إلى أن أولياء الأمور والطلاب أجمعوا على سهولة امتحانات مختلف اللغات: الألمانية والفرنسية والإيطالية، إذ جاءت الأسئلة بلا تعقيدات، وعوض الطلاب بهذا الامتحان بعض الدرجات التي فقدوها بامتحان اللغة العربية.

وناشدت الحزاوي أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام مقار اللجان الامتحانية لتسهيل عمل الجهات المنوط بها تأمين اللجان واللجوء لأرقام الشكاوى المعلنة من الوزارة للتبليغ عن أي مشاكل.

وأكدت على أولياء الأمور ضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه من شائعات تعمل علي زيادة توتر الطلاب واللجوء إلي المصادر الرسمية لمعرفة المعلومات الصحيحة.

والجدير بالذكر أن مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" زعمت تسريب امتحان اللغة الفرنسية قبل ساعات من توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل الرسائل المتداولة منذ فجر اليوم، مؤكدة أنه من المستحيل تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن هدف مجموعات الغش الإلكتروني النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء أمورهم لجمع الأموال.