نسب استهلاك الكهرباء بين الماضي والحاضر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ظهرت أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء في عام 2010، وسجلت الأحمال معدلات كبيرة وارتفعت الأحمال إلى 22.750 ميجاوات، وتواصلت الأزمة حتى عام 2013.





ويتناول الإنفوجراف التالي نسب استهلاك الكهرباء بين الماضي والحاضر:- وتخطى الاستهلاك حينها بساعات الذروة 20 ألف ميجاوات، أرجعت الوزارة الأزمة لوجود 3 ملايين تكييف

ونقص الوقود وتوقف 15 محطة. عادت الأزمة مرة أخرى العام الماضي بسبب ارتفاع الحرارة، ومن المتوقع وصول الاستهلاك لـ54.2 ألف ميجاوات في 2026-2027.

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