شروط الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة الأب القدوة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مسابقة الأب القدوة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق فعاليات النسخة الثانية لمبادرة الأب القدوة 2024 في إطار الاحتفال بشهر الأسرة والتربية الإيجابية.





ويتناول الإنفوجراف التالي شروط الاشتراك في النسخة الثانية من مسابقة الأب القدوة:- ويمكن التقدم للاشتراك بتقديم جميع المستندات الدالة مباشرة لمديريات التضامن الاجتماعي، وتستهدف المبادرة التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

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