حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 01:28 مساءً - قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار د. وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار الأساتذة: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.

واختار المجلس لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية ضمت ما يقرب من 100 زميل صحفى، وتضم جميع النقباء السابقين الأساتذة: جلال عارف - ممدوح الولى - ضياء رشوان - يحيى قلاش - عبد المحسن سلامة.

وقرر المجلس دعوة الهيئة الاستشارية، وأمين عام المؤتمر، ومنسقى اللجان لاجتماع يتم تحديد موعده فى أقرب وقت لوضع التصور النهائى للمؤتمر، وخطة عمله، وموعد انعقاده.

كما قرر المجلس توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة فى أعمال وفعاليات المؤتمر.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر باجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال هذا العام، وخلال الفترة الماضية عقدت النقابة عددًا من الاجتماعات التحضيرية، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، ونواب مجلسى الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، وذلك فى إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الفترة الماضية، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.