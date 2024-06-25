وزير النقل يبحث مع السفير الالماني بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك في مجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 01:28 مساءً - استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل، السيد/ فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فتره عمله بالقاهرة

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المتميز مع الجانب الألماني، في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال النقل في مصر وعلى رأسها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي اطوالي حوالي 2000 كم والتعاون مع DB(سكك حديد المانيا) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع وكذلك مشروع محطة حاويات تحيا بميناء دمياط وحيث يتم التعاون في هذا المشروع مع تحالف (هاباج لويد، يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا) وهو التحالف المشغل للمحطةبالإضافة إلى التعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في توريد ماكينات حفر الخط الرابع للمترو معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية

كما أكد الوزير أن قطاع النقل يشهد طفرة كبيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويتضمن فرصا إستثمارية كبيرة ومجالات عديدة للتعاون مع الشركات الالمانية مثل التعاون بين الموانئ المصرية والالمانية في مجال الحاويات والبضائع الترانزيت وتوزيعها عبر الموانئ المصرية إلى الشرق الأوسط

واكد السفير الالماني بالقاهرة عن سعادته بفتره عمله سفيرا لألمانيا بمصر وبتقدير الشعب المصري والحكومة المصرية لألمانيا وللصناعات الالمانية مشيدا بالتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مؤكدا على الحرص من الجانب الالماني على زيادة حجم التعاون المشترك في هذا القطاع الذى يشهد تطورا كبيرا