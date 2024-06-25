نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رئيس الوزراء يناقش حلول أزمة انقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

مقدمة الاجتماع



أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في الفترة الماضية. وأوضح أن الدولة تعمل بمختلف أجهزتها المعنية على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

توجيهات الرئيس



لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد على ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى سعي الحكومة حاليًا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

استعراض الإجراءات



شهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها على الفور، بما يسهم في الحد من المشكلة وصولًا لحلها بصورة كاملة.

ومن المقرر أن يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم، لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها.