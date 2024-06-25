نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة المصرية تناقش حلولًا جذرية لأزمة انقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.

وأوضح أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

خلال اجتماع لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، أكد مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي.

كما وجه الرئيس بوضع مختلف الآليات الممكنة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى حاليًا لتنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة المعنية لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة.

وقد استعرض مدبولي عددًا من الإجراءات التي بدأ تنفيذها فورًا للحد من المشكلة وصولًا إلى حلها بصورة كاملة.

من المقرر أن يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.