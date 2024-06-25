خبير طاقة لـ«دوت الخليج»: أزمة الكهرباء طارئة والحل خلال أيام

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا وخبير الطاقة، عن أبرز الأسباب المؤدية إلى أزمة الكهرباء.





وقال الدكتور علي عبد النبي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أزمة الكهرباء طارئة لها حل.. وحلها خلال أيام.. والمشكلة ترجع إلى الوقود"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تتبنى خطة إنتاج الطاقة حتى 2035، وأصبح لدينا 42% من إنتاج الكهرباء معتمدا على الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح أنه عند استغلال الطاقة الشمسية يصبح لدينا محطات بقدرات 150 جيجا وات، كما تصل إلى 120 جيجا وات من خلال طاقة الرياح أي ضعف إنتاج الشبكات الموجودة حاليا.

وقال عبد النبي إن إنتاج المحطات في مصر يبلغ 60 جيجا وات، بينما الأحمال الناتجة عن درجة الحرارة المرتفعة وتشغيل التكييفات تصل إلى 34، مضيفا: "الوزارة تخطط أنه يبقي 42% من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح، بسبب استخدام 60% من الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء".

وأوضح أن وزارة الكهرباء تدخل مشروع نووي يساعد في تشغيل 4 محطات من الغاز، مضيفا: "إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعب في اليوم سواء من حقل ظهر والآبار والحقول الموجودة بالدلتا والصحراء الغربية، وبسبب انخفاص إنتاج حفل ظهر لـ5.3 يوجد عجز 0.4 في اليوم".

ولفت إلى الدور الذي تلعبه العملة الصعبة في حدوث عجز عند شراء الغاز من السوق الحرة.

وتابع أنه خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر يأتي لمصر حوال 17 شحنة، كما يتوفر محطة لإسالة الغاز وضخه في الشبكات المصرية.