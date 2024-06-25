بطريرك الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق

جدة - نرمين السيد - بطريرك الكاثوليك

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الثلاثاء وفد مؤسسة أعمال الشرق، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.





حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، إذ تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمؤسسة. كذلك تطرق الحديث إلى المشروعات المشتركة، القائمة حاليًا بين الإيبارشية البطريركية، ومؤسسة أعمال الشرق.

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