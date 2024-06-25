العمل: الأحد إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

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جدة - نرمين السيد - حسن شحاتة وزير العمل
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تم إصدار كتابا دوريا بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.
وأكد بيان الوزارة، أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل.
وبهذه المناسبة، هنأ حسن شحاتة وزير العمل، شعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يُعيد هذه الذكرى على مصر الغالية، بالخير والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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