بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء بشأن أزمة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - مصطفى مدبولي أفادت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها، بأنه من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات تليفزيونية بشأن أزمة الكهرباء.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

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