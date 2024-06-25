- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد
وأوضحت المدرسة في بيان، إنه سيعقد امتحان للقبول في مواد: اللغة العربية، English، Math، يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، في المناهج التي تم دراستها بالصفوف الدراسية السابقة، وذلك بمقر المدرسة، لمن قام بتسليم المستندات الخاصة به.
ووجهت المدرسة المتقدمين لإحضار أدوات الكتابة المناسبة، مع العلم بأنه يمنع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.
وأشارت إلى أن مدة امتحان الصفين الأول والثاني الابتدائي ساعة ونصف، والصفين الثالث والرابع الابتدائي ساعتين، والخامس الابتدائي ساعتين ونصف.
مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد
وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي 2024/2024، وقيمة الأقساط، بحسب المرحلة الدراسية كالتالي:
المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد
وتعتبر المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية دولية في إفريقيا والشرق الأوسط، تم افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول تعاون ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية IBO والمؤسسة الراعية "مدارس جرين لاند الدولي"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وحصلت المدرسة على الاعتماد الدولي للبكالوريا الدولية IB لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية وشهادة الأيز 9001، كما نالت اعتماد البرنامج الابتدائي والبرنامج المتوسط من منظمة الجودة البريطانية BSI، وشهادة تميز للدمج من عدة منظمات أهلية ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتمنح المدرسة للطلاب الملتحقين بها، شهادة البكالوريا الدولية IB.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختبار التحويلات للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (الموعد والمصروفات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.