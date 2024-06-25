اختبار التحويلات للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد (الموعد والمصروفات)

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، موعد اختبار القبول للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الخامس الابتدائي، الراغبين في التحويل إلى المدرسة للعام الدراسي 2024/2025.





وأوضحت المدرسة في بيان، إنه سيعقد امتحان للقبول في مواد: اللغة العربية، English، Math، يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، في المناهج التي تم دراستها بالصفوف الدراسية السابقة، وذلك بمقر المدرسة، لمن قام بتسليم المستندات الخاصة به.

ووجهت المدرسة المتقدمين لإحضار أدوات الكتابة المناسبة، مع العلم بأنه يمنع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.

وأشارت إلى أن مدة امتحان الصفين الأول والثاني الابتدائي ساعة ونصف، والصفين الثالث والرابع الابتدائي ساعتين، والخامس الابتدائي ساعتين ونصف.

مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

وأعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي 2024/2024، وقيمة الأقساط، بحسب المرحلة الدراسية كالتالي:

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

وتعتبر المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية دولية في إفريقيا والشرق الأوسط، تم افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول تعاون ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية IBO والمؤسسة الراعية "مدارس جرين لاند الدولي"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصلت المدرسة على الاعتماد الدولي للبكالوريا الدولية IB لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية وشهادة الأيز 9001، كما نالت اعتماد البرنامج الابتدائي والبرنامج المتوسط من منظمة الجودة البريطانية BSI، وشهادة تميز للدمج من عدة منظمات أهلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتمنح المدرسة للطلاب الملتحقين بها، شهادة البكالوريا الدولية IB.