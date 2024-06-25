الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارا من أول يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 02:29 مساءً - أعلن وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، تعهد الحكومة أمام مجلس النواب، بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من أول يوليو.

جاء ذلك في تعقيب للوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ حيث ألقى عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة.

وقال فؤاد إنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكدا تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتبارا من أول يوليو القادم.