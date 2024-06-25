نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكافئ 3 عمال نظافة لتفانيهم في العمل خلال ساعات ذروة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ثلاث من عمال النظافة التابعين لهيئة النظافة والتجميل ومنحهم مكافأة مالية وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفة لهم على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتواجد بالشارع خلال ساعات الذروة من الطقس شديد الحرارة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الإدارة العامة للمراجعة والرصد الميداني بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وتواجد العمال بالقطاعات المكلفين بها وتفانيهم بالعمل.

وجاء أسماء العمال كالاتي: (عادل نصر حامد من العاملين بمنطقة ملف السينما بحي الوراق وخالد زيان أحمد من العاملين بمحيط مستشفي الوراق المركزي ونبيل محمد بدر من العاملين بشارع الملك فيصل بمنطقة سهل حمزة ).

وأكد محافظ الجيزة على أن الهدف من منظومة المتابعه الميدانية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسى يضمن فى النهاية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وأكد اللواء أحمد راشد إنه يتم متابعه حاله النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي واداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وقدم محافظ الجيزة شكره وتقديره لعمال النظافة على تفانيهم في العمل، مشيرًا إلى أن العامل هو من يبني الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، معربا عن تقديره لهم ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.