عاجل.. رئيس الوزراء: نشعر بمعاناة المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتذار للشعب المصري بسبب انقطاع الكهرباء، متابعا: "موضوع شديد الصعوبة علينا لأننا حاسين بمعاناة المواطن المصري".





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الكهرباء أصبحت شيئا أساسيا في حياة كل المواطنين، متابعا: "بتجيلي شكاوى واستغاثات من المواطنين لديهم ظروف معينة بسبب الكهرباء". وأوضح أنه يعلم مدى معاناة المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء.

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