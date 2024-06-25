عاجل.. مدبولي: تخصيص مليار و180 مليون دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه طلب من الوزراء حساب الأموال المطلوبة للوصول إلى صفر انقطاع للكهرباء في الصيف، لافتا إلى أن الوزراء أكدوا أن الخطة في حاجة إلى منتجات بمليار دولار، إضافة إلى 180 مليون دولار التي تم تدبيرها من أجل استيراد المازوت.





وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستخصص مليار و180 مليون دولار من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف. وأوضح أنه وجه بالبدء الفوري في التعاقد على الشحنات من أجل المرور من فترة الصيف.

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